J’en ai marre des primes de rendement

Comme ça, si Investissement Québec (IQ) ne versait pas de primes de rendement, il ne recruterait dans ses rangs que des deux de pique du milieu financier.

C’est ce qu’a laissé entendre Guy LeBlanc, le PDG d’Investissement Québec, lors de sa comparution, mercredi, en commission parlementaire.

« S’il n’y avait pas de bonis chez Investissement Québec, en matière d’attraction et de rétention de talents, on aurait strictement les gens du milieu financier qui ne se sont pas trouvé de travail », a-t-il déclaré.

Bref, faute de bonis, LeBlanc présume qu’Investissement Québec se retrouverait avec des employés dont personne ne veut et serait condamnée à la médiocrité.

« Le secteur [de la] finance, affirme Guy LeBlanc, c’est un milieu qui est rémunéré en fonction de la performance et ce sont des gens qui sont “drivés” [motivés] par les résultats, alors tu préfères donner une rémunération de base qui est un peu plus basse [...] et d’ajuster en fonction des résultats. »

Bonis qui rendent compétent ?

Son « boss », le ministre Pierre Fitzgibbon de l’Économie, l’appuie : « Quand on veut avoir des dirigeants qui viennent du marché privé [...], je pense que c’est clair qu’il faut avoir une rémunération qui est propre au marché. Par exemple, IQ [...] compétitionne contre un paquet de juridictions pour aller chercher des clients à l’étranger. »

Selon un relevé effectué par mon collègue Sylvain Larocque, le nombre d’employés à Investissement Québec est passé de 515 (mars 2018) à 1079 à la fin de décembre dernier. Sur les 564 employés qui ont joint les rangs de la société d’État, 189 viennent de l’extérieur du gouvernement.

Les 375 autres viennent du ministère de l’Économie et du Centre de recherche industrielle du Québec dans le cadre de la réforme d’IQ. Ces derniers ont vu leur rémunération augmenter à la suite de leur transfert au sein d’IQ.

Question à Guy LeBlanc et Pierre Fitzgibbon : ces 375 employés sont-ils devenus pour autant plus compétents et motivés depuis qu’ils reçoivent une prime de rendement ?

Insultant

Les gens issus du secteur privé qui accepteraient de se faire embaucher chez IQ, Hydro-Québec, Loto-Québec ou la SAQ sans qu’on leur verse des primes de rendement seraient-ils moins motivés à faire une bonne job et moins performants ?

J’en doute.

Je trouve cela insultant de relier compétence et motivation à une prime de rendement, également appelée rémunération variable.

À ce que je sache, le premier ministre, les ministres, les chefs des partis, les députés, les membres des cabinets ministériels et autre personnel politique... ne sont pas pour autant des « deux de pique » parce qu’ils travaillent sans primes de rendement !

Est-ce à dire que les employés de la fonction publique et de la fonction parapublique sont moins compétents et motivés parce qu’ils ne bénéficient d’aucune prime de rendement ? Voyons donc !

Est-ce à dire que tous les employés du secteur privé qui ne bénéficient pas d’une rémunération variable (ou primes de rendement) sont moins bons, moins compétents, moins performants ? Voyons donc !

J’en ai marre de ce raisonnement voulant qu’il faille verser des primes de rendement pour attirer des gens compétents du milieu privé.

D’ailleurs, encaisser des primes de rendement n’est pas automatiquement un gage de compétence. Nombreux sont les dirigeants de sociétés qui ont empoché dans le passé de généreuses primes de rendement sans pour autant être performants et compétents.

Qu’on se le tienne pour dit !

Après avoir été interpellé par le chef de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, qui en a ras le bol des bonis versés par les sociétés d’État, le premier ministre François Legault a dit souhaiter éliminer « éventuellement » les bonis consentis aux dirigeants et employés de sociétés d’État comme à la SAQ et à Loto-Québec.

Mais comme ces bonis font l’objet de clauses contractuelles, « on ne peut pas, du jour au lendemain, mettre ça aux poubelles », a ajouté M. Legault.

En somme, ce n’est pas demain la veille !