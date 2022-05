La CAQ choisit à nouveau Christiane Gamache dans Jean-Lesage

La dirigeante de la CAQ au Conseil exécutif national pour l’Est-du-Québec représentera la CAQ pour une deuxième élection consécutive dans la circonscription de Jean-Lesage, espérant cette fois battre le solidaire Sol Zanetti.

• À lire aussi: Émilie Foster annonce officiellement qu’elle ne se représentera pas

L’annonce de cette candidature a été faite ce matin dans un communiqué transmis aux médias.

Ainsi, l’enseignante à la retraite tentera cette fois de convaincre les résidents de Limoilou et Beauport de l’élire à titre de députée du secteur.

En 2018, Mme Gamache avait mordu la poussière et terminé deuxième avec 32,4% des voix, derrière le député de Québec solidaire Sol Zanetti. Un total de 699 bulletins de vote les séparaient.

«Je m’engage à aller à la rencontre des gens et à travailler sans relâche afin d’offrir de meilleures conditions de vie aux familles, aux aînés et aux personnes plus vulnérables de la circonscription de Jean-Lesage», a mentionné la candidate dans un communiqué.

Le premier ministre s’est dit «très fier» qu’elle soit de nouveau sur les rangs pour représenter la circonscription de Jean-Lesage.

Le député Zanetti a confirmé qu’il solliciterait un second mandat.