Le souper-bénéfice de la Fondation du Concours musical international de Montréal a eu lieu sous la présidence d’honneur de Marie-Christine Tremblay et Jacques Marchand. Fondé en 2001, le CMIM se tient annuellement et présente trois disciplines (piano, voix et violon) en alternance sur un cycle de trois ans.

Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor, est en compagnie de Mireille Tessier-Bourbeau, Pascale Bourbeau, vice-présidente du C.A. de la Fondation CMIM, Solange Dugas, l’ancien premier ministre Lucien Bouchard et Christiane Leblanc, directrice générale et artistique du CMIM.

Simon Durivage et Bernard Derome sont en compagnie de l’animateur de la soirée, Marc Hervieux.

Cette année, 32 jeunes chanteurs ont été sélectionnés pour participer au concours du 31 mai au 9 juin. Kim Thomassin, de la Caisse de Dépôt, est en compagnie de Sylvie Cordeau, de Québecor.

La 20e édition du CMIM est consacrée à la voix. Parmi les invités, on aperçoit Guy Fournier, Linda Asselin, Maryse Beauregard et Jean-Marc Leger.

Les coprésidents d’honneur de la soirée-bénéfice, Marie-Christine Tremblay et Jacques Marchand, entourent Mireille Tessier-Bourbeau, l’épouse du regretté André Bourbeau, cofondateur du Concours musical international de Montréal.

Renée Rouleau, l’épouse du regretté Alphonse Rouleau, cofondateur du Concours musical international de Montréal, est entourée de l’ancien membre de la Coupe Davis, François Godbout, et de l’ancien premier ministre du Québec Jean-Marc Johnson.

Parmi les invités, il y avait l’artiste peintre Louis Boudreault, Anne-Marie Hubert, Nadia Labrie et Jeannot Painchaud, du Cirque Éloize.

Cette année, le volet Mélodie et le volet Aria de Voix sont mis en valeur. Sur la photo, on aperçoit Guy Breton, recteur émérite de l’Université de Montréal, et Louise Roy, chancelière émérite de l’Université de Montréal.