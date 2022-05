Laurentides: perquisitions et arrestations en lien avec le trafic de drogue

La Sûreté du Québec (SQ) a procédé, jeudi, à l’arrestation de deux hommes qui seraient impliqués dans un réseau de trafic de stupéfiants à Sainte-Agathe-des-Monts, dans les Laurentides.

Les deux suspects, âgés de 38 et de 27 ans, pourraient faire face à des accusations de trafic et de possession dans le but d’en faire le trafic, a indiqué la SQ dans un communiqué.

Les policiers ont également réalisé des perquisitions. Ainsi, ils ont saisi plus de 45 g de cocaïne, plus de 40 comprimés de méthamphétamine, six armes longues avec munitions et plus de 55 000$ en argent canadien.

«L’enquête liée à ces perquisitions se poursuit», a précisé le corps policier.