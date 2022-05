Les adresses du Cuisinomane: douceur pour maman

Bien que le week-end de la fête des Mères soit déjà amorcé, il n’est pas trop tard pour surprendre votre douce maman ! Le repas est déjà planifié, les fleurs sont trouvées... Il ne reste plus qu’à dénicher le dessert parfait, qui sera à la hauteur de la situation.

Voici quelques créations qui feront certainement pétiller le cœur de toutes les mamans du Québec.

ÔFauria

Le chef pâtissier et Meilleur ouvrier de France (MOF) Christian Faure affectionne particulièrement ce moment de l’année, où l’instinct créatif se met en mode séduction. Une opération qui débute par l’aspect visuel, certes, mais qui se poursuit dès le contact avec les papilles. Cette année, il représente le symbole de l’amour comme un Saint-Honoré à la framboise avec une crème mousseline à la vanille de Madagascar, une chantilly et un confit framboise, puis orné avec une tête de cygne en chocolat blanc.

▸ ofauria.com

▸ 3417, boul. Le Carrefour, Laval

Sachère Desserts

La très créative pâtissière Sonya

Sammut, de Sachère--- Desserts, réserve encore une fois des créations tout à fait uniques pour la fête des Mères. Fidèle à ce qu’elle fait de mieux, un gâteau étagé aux arômes de camerises (le cousin plus acidulé du bleuet) et de thé Earl Grey sera à l’honneur, ainsi qu’un trio de choux – litchi, matcha et eau de rose –, question de prolonger le plaisir.

▸ sachere.com

▸ 1274, boul. De Maisonneuve Est, Montréal

Chez Potier

À l’épicerie fine et pâtisserie haut de gamme Chez Potier, le chef et son équipe réservent une belle surprise alliant fraîcheur et gourmandise pour la fête des Mères : une pavlova aux fruits rouges. Cette création a tout pour séduire le cœur des mamans : un vif crémeux à la fraise, des fraises et des framboises cuites et crues, une meringue soufflée craquante à la vanille de Madagascar, le tout surplombé d’une crème légère à la vanille et menthe marocaine. De quoi plonger la fourchette sans modération.

▸ chezpotier.com

▸ 630, rue Wellington, Montréal

Farine & Cacao

Cette année, la fête des Mères aura une double signification pour le chef Christian Campos : celle entourant sa maman, certes, mais c’est également ce week-end qui soulignera le premier anniversaire de sa pâtisserie. En plus d’une création en l’honneur des mamans aux parfums de framboises, de litchi et de vanille, quelques autres douceurs seront offertes sur place afin de remercier sa fidèle clientèle.

▸ farineetcacao.ca

▸ 5855, rue Sherbrooke Est, Montréal

Catherine Méra

Chez Catherine Méra, cette pâtisserie qui vient de s’installer dans la Vieille Capitale – en plus de la maison-mère à Baie-Saint-Paul –, soulignera l’occasion de manière tout à fait originale et séduisante. La création prendra la forme d’un bouquet de 9 différentes truffes en chocolat, chacune inspirée d’une femme qui a un impact positif dans sa communauté. De sa propre maman jusqu’à la productrice de piment Gorria Valérie Leblond, ou encore Isabelle Mihura, propriétaire de la Ferme Basque de Charlevoix : chaque truffe raconte une histoire.

▸ catherinemera.com

▸ 41, rue Ambroise Fafard, Baie-Saint-Paul

▸ 40, côte de la Fabrique, Québec

Praline & Chocolat

Cette chaleureuse pâtisserie familiale propose un bel éventail de viennoiseries et pâtisseries parfois traditionnelles, parfois originales, mais toujours savoureuses. Le Paris-Brest au praliné à la noisette, le gâteau rocher ou le framboisier pourra certainement ravir votre douce maman, mais ce week-end, on opte pour la création du moment, composée d’un trio de mousse – à la fraise, à la framboise et aux bleuets sauvages –, sur un sablé breton, puis couvert de quelques guimauves maison.

▸ pralinechocolat.ca

▸ 7874, avenue Royale, Château-Richer

▸ 2144, rue de la Faune, Saint-Émile

La Folle Tablée

À l’occasion de la fête des Mères, ce bar à gourmandises se spécialisant notamment en crème glacée et beignes artisanaux réserve deux boîtes conçues pour être dégustées en famille. La première, sous le thème du thé à l’anglaise, comprend deux scones salés, deux gâteaux aux carottes, quatre sablés, deux macarons, ainsi que deux sachets de thé au choix. La seconde, intitulée Maman, ravira les dents sucrées avec macarons, choux pistache et framboise, cake-pop au chocolat, tartelette à l’orange et meringues. Quel que soit votre niveau de gourmandise, vous pourrez la pousser plus loin avec quelques beignes à emporter !

▸ lafolletablee.com

▸ 8085, boul. Henri-Bourassa, Québec

Gaël Vidricaire

Celle qui a ouvert sa pâtisserie éponyme dans le quartier Montcalm en 2016 réserve un dessert « féminin », dit-elle, spécialement conçu pour célébrer les mamans. Le « Chou-chou citron », disponible en entremets pour six personnes, mettra en vedette comme son nom l’indique plusieurs petits choux soigneusement assemblés et garnis d’une crème légère au citron, puis embellis d’une chantilly au zeste de citron. Voici une création qui risque de faire craquer et fondre tous les cœurs des mères !

▸ gaelvidricaire.com

▸ 200, rue Crémazie Ouest, Québec

Tommy Dion est chroniqueur/critique gastronomique et fondateur de la plateforme web et guide gourmand www.lecuisinomane.com.