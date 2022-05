Les Bruins de retour dans la série!

Maintenant que la série s’est déplacée à Boston, les Bruins voulaient éviter à tout prix de faire face à l’élimination dès le prochain match. Devant une foule survoltée au TD Garden, ils ont profité de leurs multiples occasions avec les unités spéciales pour battre les Hurricanes de la Caroline 4 à 2, vendredi soir.

Avec un retard de 2-0 dans la série, l’entraîneur-chef Bruce Cassidy a brassé ses cartes en donnant le départ devant le filet à Jeremy Swayman plutôt qu’à Linus Ullmark. Ce dernier avait cédé quatre fois dans les deux premiers duels. Le natif de l’Alaska a procuré la victoire aux «Oursons» en bloquant 25 rondelles.

À l’attaque, les Bruins ont bénéficié de cinq avantages numériques et ont marqué deux fois. David Pastrnak a pris les choses en main en touchant la cible d’un tir que Pyotr Kochetkov souhaitera sans doute revoir. Le Tchèque s’est aussi fait complice de Taylor Hall sur le jeu de puissance en début de troisième vingt.

L’équipe locale s’est bien défendue à court d’un homme en neutralisant les Hurricanes cinq fois. Ça s’est si bien passé que Charlie Coyle a même inscrit Boston au pointage au premier engagement alors que ses coéquipiers se défendaient à court d’un homme.

Brad Marchand, avec un but et trois points, a été l’autre buteur des vainqueurs. Vincent Trocheck et Jaccob Slavin ont assuré la réplique.

Scène inquiétante

Alors que les partisans des Bruins célébraient le but de Pastrnak en deuxième période, certains ont frappé si fort contre la baie vitrée qu’une partie s’en est détachée et a atteint à la tête l’officiel au banc des punitions Joe Foley. L’homme a été sonné par le choc et il a quitté la rencontre sur une civière.

C’était une mauvaise journée pour être un arbitre à Boston. En début de match, l’un des juges de ligne est entré en collision avec l’un des employés de glace, étant atteint au genou par le lourd seau que transportait le préposé.

Les blessures marquent malheureusement cette série. Kochetkov effectuait d’ailleurs un premier départ en séries après avoir remplacé à pied levé Antti Raanta devant le filet, mercredi. Le jeune Russe a effectué 24 arrêts sur 28 tirs.

La prochaine rencontre entre les Bruins et les «Canes» aura lieu dimanche, encore une fois au TD Garden.