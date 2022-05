Les terrasses du Village finalement ouvertes jusqu’à 3h certains soirs

Les tenanciers de bars et restaurants du Village, à Montréal, ont sauté de joie en apprenant vendredi ce revirement de situation qui leur permettra de servir sur leurs terrasses jusqu’au petit matin, comme avant la pandémie.

• À lire aussi: C’est fini pour les terrasses après 23 h dans Le Village

« On est bien contents que la Ville se soit réveillée. On avait ce privilège avant la pandémie et on a toujours bien tenu nos rues. Ça s’est bien passé pendant des années. On méritait donc de le conserver », lance Danny Jobin, propriétaire du bar District Video Lounge et du Date Karaoke.

Des tenanciers établis dans ce quartier animé du centre-ville avaient d’abord appris un peu plus tôt cette semaine dans une infolettre qu’ils devaient désormais fermer leur terrasse à 23 h en tout temps, rapportait Le Journal, vendredi.

Voilà qu’après des discussions entre l’arrondissement Ville-Marie et la Société de développement commercial (SDC) du Village, la dérogation permettant l’exploitation des terrasses jusqu’à 3 h certains soirs est à nouveau effective, depuis vendredi. Elle doit être confirmée à la prochaine séance du conseil d’arrondissement.

Essentiel pour eux

« Pour nos membres qui ont opéré à perte durant les deux dernières années [...] il était impensable de laisser les heures d’exploitation des terrasses à 23 h », a commenté Gabrielle Rondy, DG par intérim de la SDC.

Selon elle, la survie de plusieurs entreprises du Village, « qui composent l’ADN » de ce quartier inclusif, en dépendait.

« En plus des jeudis, vendredis et samedis, il y a tous les soirs de Fierté Montréal et des feux d’artifice Loto-Québec. Après le spectacle, plusieurs marchent par le Village et ça représente une clientèle importante pour nous », explique Luc Généreux, propriétaire du bar Le Cocktail, qui se réjouit aussi de cette volte-face