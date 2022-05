Montréal: des entraves sur le réseau autoroutier durant le week-end

Des entraves sont à prévoir sur le réseau autoroutier de Montréal, notamment au niveau de l’échangeur Saint-Pierre et le pont Samuel-De Champlain, durant la fin de semaine.

En raison du report des travaux sur l’autoroute 25 en direction sud, le tunnel Louis-Hyppolite-La Fontaine ne sera pas fermé vers Longueuil ce week-end.

En revanche, la bretelle menant de l’autoroute 20 en direction est à la route 138 en direction ouest sera fermée de samedi à minuit à lundi 5 h.

Les automobilistes pourront emprunter un détour par la sortie 65 via le boulevard de Sainte-Anne-de-Bellevue.

Mobilité Montréal prévoit la fermeture partielle (3 voies sur 4) de la rue Saint-Antoine Ouest, entre l’avenue Greene et la rue Rose-de-Lima, de vendredi 21 h à lundi 5 h.

À partir de Brossard, sur le pont Samuel-De Champlain vers Montréal, on prévoit la fermeture partielle de 2 voies sur 3, de vendredi 23 h à samedi midi et de samedi 23 h à dimanche midi.

De plus, une seule voie va demeurer fermée dans la même direction, et ce, samedi de midi à 23 h et dimanche de midi à 17 h.

La voie de desserte de l’A-10 en direction est fermée jusqu’à fin mai

L’autoroute 10 en direction est sera fermée complètement entre la sortie 11 et l’entrée de l’autoroute 30 en direction est, samedi 23 à dimanche 8 h et de dimanche 22 h à lundi 5 h.

Des entraves de plus longue durée sont également à prévoir dans le secteur de la station Du Quartier en raison de la remise en l’état des voies de l’autoroute 10 en direction est.

Ainsi, la voie de desserte de l’A-10 en direction est sera fermée à compter de lundi pour une période de trois semaines, à la hauteur de la bretelle d’accès à l’A-30 en direction ouest.