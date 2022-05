Montréal: un œuf béni pour la communauté ukrainienne

Alors que la guerre fait toujours rage en Ukraine, la Ville de Montréal a inauguré une nouvelle œuvre d’art publique en compagnie de représentants de la communauté ukrainienne.

L’œuvre, Entrelacs, représente un Pysanka, un œuf de Pâques traditionnel dans la culture ukrainienne, symbolisant la résurrection et le renouveau. Conçue par l’artiste Giorgia Volpe, elle contribuera, selon la Ville, à la reconnaissance de la communauté et de son apport culturel depuis le XIXe siècle.

Son installation est au cœur du parc de l’Ukraine, à côté de la Cathédrale orthodoxe ukrainienne de Sainte-Sophie, dans l’arrondissement de Rosemont – La Petite-Patrie.

«Je tiens à réitérer que la Ville de Montréal est de tout cœur avec le peuple ukrainien. Nous sommes prêts à accueillir à bras ouverts les ressortissants de cette guerre que nous condamnons haut et fort», a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

De manière plutôt inusitée, l’œuvre a été bénie par des prêtres catholiques et orthodoxes, dans une courte cérémonie qui s’est déroulée en trois langues. Il s’agissait d’une demande de la communauté ukrainienne, a précisé la Ville. Au préalable, les visiteurs avaient été accueillis par de la musique et des chants traditionnels.

«Quand il fait noir, l’art est là pour nous guider, pour nous amener de la lumière, nous permettre de nous recueillir, et de nous donner de l’espoir. C’est ce dont on a besoin», a soutenu Mme Plante.

«L’Ukraine va vaincre cette guerre génocidaire et se relever de ces ruines. Il y aura un beau renouveau. L’Ukraine sera encore plus belle et plus riche», a lancé le consul honoraire Eugène Czolij. Il en a également profité pour remercier la Ville et l’artiste pour son œuvre.