À 42 ans, Patrick Marleau accrocherait ses patins

À 42 ans, Patrick Marleau serait finalement prêt à mettre un terme à sa carrière de hockeyeur. Celui qui détient le record pour le nombre de matchs joués en saison régulière annoncerait sa retraite mardi, au SAP Center des Sharks de San Jose.

Selon ce qu’a appris vendredi le quotidien The Mercury News, Marleau ferait une annonce importante sur son avenir en présence du président du groupe Sharks Sports & Entertainment, John Beecher, et du directeur général par intérim de l’équipe, Joe Will.

Repêché au deuxième rang de l’encan de 1997 par les Sharks, juste après son grand complice Joe Thornton, le natif de la Saskatchewan a disputé la majorité de sa carrière dans l’uniforme de la formation californienne. Marleau y a passé ses 19 premières saisons avant de rejoindre les Maple Leafs de Toronto en 2017-2018. Il est revenu au bercail deux saisons plus tard, avant de repartir à la moitié de la campagne pour se joindre aux Penguins de Pittsburgh.

Le joueur de centre a effectué un dernier tour de piste avec les Requins la saison dernière, n’amassant que neuf points en 56 rencontres. Cette saison supplémentaire, bien qu’écourtée, a permis à Marleau de devancer le grand Gordie Howe (1767) au chapitre des matchs en carrière. Il a finalement conclu avec 1779 apparitions en saison régulière, un record.

Pas de coupe Stanley

Outre sa longévité, le Canadien a longtemps été reconnu pour son talent offensif. Sa campagne la plus productive a été celle de 2005-2006, où il a accumulé 86 points. Il a conclu son parcours avec 1197 points, dont 566 buts, ce qui lui vaut le 23e rang de l’histoire de la Ligue nationale de hockey.

Marleau n’a toutefois jamais été en mesure de mettre la main sur la coupe Stanley. Il s’est toujours démarqué en séries éliminatoires, comme le prouvent ses 127 points en 195 sorties, mais il ne s’est jamais rendu jusqu’au bout. Sa meilleure tentative fut celle de 2016, quand les Sharks ont été vaincus en finale par les Penguins de Pittsburgh.

Grand leader, il a été le capitaine à San Jose entre les saisons 2003-2004 et 2008-2009.