Trois nouvelles voies réservées à Montréal

Trois nouvelles voies réservées seront mises en place à Montréal dans la prochaine année, sur la rue Jarry Est, le boulevard Ray-Lawson et le chemin Queen-Mary.

La voie réservée du boulevard Henri-Bourassa Ouest sera également prolongée, et celle de la rue Sherbrooke Est verra l’ajout d’une voie de dépassement à l’intersection du boulevard de la Rousselière.

Au total, ce sont 16,25 km de voies réservées supplémentaires qui seront ajoutés au réseau actuel, dont la taille atteindra 306,5 km. La Ville calcule que 25 000 déplacements par jour en bénéficieront au cours de la prochaine année.

«Elles permettent d’améliorer la performance du service et son attractivité. Les usagers du transport collectif souhaitent un service fiable, ponctuel et efficace, et les voies réservées contribuent à satisfaire ces attentes», a déclaré Éric Alan Caldwell, président du conseil d’administration de la Société de transport de Montréal (STM).

La Ville ajoutera également les cyclistes comme usagers autorisés des voies réservées sur 13 tronçons.

Elle annonce également le retrait de la voie réservée sur la rue de la Commune, à la suite de modifications aux parcours des lignes d’autobus.