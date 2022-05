Un grand champagne pour célébrer sa maman

Maman. C’est souvent le premier mot qu’on apprend à dire. Plus précieuse que quiconque, elle nous donne la vie ainsi qu’une très grande partie de la sienne. C’est aussi elle qui nous aide à y naviguer. Ses paroles sont toujours douces et ses gestes débordants d’amour. Qu’elle soit encore avec vous ou ailleurs, n’oubliez pas de lui dire merci et que vous l’aimez. Or, quoi de mieux qu’un grand champagne pour lui témoigner toute cette reconnaissance? Probablement d'en partager un verre avec elle!

Bonne fête à toutes les mamans. Buvez moins. Buvez mieux.

Bruno Paillard, Première Cuvée Extra-Brut rosé, Champagne 88,50$ – Code SAQ 638494 – 12,5% – 6 g/L

Les vignobles de la plus jeune (1981) des grandes maisons de Champagne sont conduits en agriculture biologique, mais Alice Paillard ne le revendique pas officiellement. Peu dosée en sucre, cette «Première cuvée» rosé repose sur un assemblage de plusieurs millésimes qui peuvent remonter jusqu’à 1985. Une bulle très fine et une prise de mousse abondante. Bien parfumé avec des notes de groseille, de framboise et une touche florale du plus bel effet. C’est ample et caressant avec une acidité vibrante. Longue finale aérienne avec des amers qui apportent une élégance certaine. Un vin de pur plaisir qui fera merveille à l’apéro et qu’on pourra ensuite terminer à table. Le vin gagne d’ailleurs en volume et en complexité avec l’aération et au fur et à mesure qu’il grimpe en température. Pas donné, certes, mais on joue dans la cour des grands. Et votre maman le mérite certainement!

★★★★ $$$$$

Légende

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: le vin est cher.