GINGRAS, Gabrielle



À Montréal, le mercredi 16 mars 2022 est décédée, à l'âge de 91 ans, Gabrielle Gingras.Elle laisse dans le deuil ses enfants Guy, feu Gabriel, Danie, Murielle (Normand) et Guylaine, ses petits-enfants : Marie-Noëlle, Jean-Sébastien, Étienne, José, Marie-Ève, Jonathan, Rebecca, David, Pierre-Olivier, Marie-Neige, Louis-Simon et Charles-Antoine, ses arrière-petits-enfants Samuel, Ariane, Louis-Xavier, Cassandre, Ludovic, Léandre, Éloi, Lucas, Benjamin et Patrik, ses frères et soeurs Rose-Marie (Abdo), Fernand (Doris), feu Germaine (feu Fernand), feu René et feu Gilberte, ses neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le dimanche 15 mai 2022 à compter de 14h. Les funérailles suivront à 17h.En guise de sympathie, un don peut être fait en sa mémoire à la Société canadienne du cancer.