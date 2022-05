MONTPETIT, Jacques



À Montréal, le 11 décembre 2021 à l'âge de 88 ans s'est éteint Jacques Montpetit, second époux de Lise Capistran.Précédé de sa première épouse Marguerite Labby ainsi que par deux de ses enfants, Jacques et Jacqueline, il laisse dans le deuil ses enfants Colette (Stephen), Annette, Jacques (Novelette), Paul (Lorraine), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, son frère Louis et sa soeur Louise ainsi que plusieurs parents et amis.De son second mariage il laisse dans le deuil : Manon, ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants.La famille recevra les condoléances samedi le 14 mai de 13h à 15h et une cérémonie suivra dans la chapelle ce même jour de 15h à 16h au :