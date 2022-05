BERGERON (née LONGPRÉ)

Georgette



À Montréal, le mardi 3 mai 2022 est décédée, à l'âge de 92 ans, Georgette Longpré, épouse de feu Rosaire Bergeron, entourée de ses enfants, avec beaucoup d'amour, mère aimante et aimée.Elle laisse dans le deuil ses enfants Ginette (Bernard Bougie), Gilles (Béatrice Dupont), Sylvie (René Perron) et Marie-France (Patrice Trudel), ses petits-enfants Geneviève, Dominique, Marc-Olivier, Rosalie, Marie-Eve, Annie-Claude, Frédérique, Gabriel et Simon, ses arrière-petits-enfants Cédrick, Alexa, Marianne, Ève, Vincent, Félix, Justin et Simone, sa soeur Diane, ses beaux-frères et belles-soeurs Huguette, Armande (feu Lionel), Gérard (Claudia), Moni-que (Paul) et feu Claude (Micheline), beaucoup de neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le vendredi 13 mai 2022 de 14h à 17h et de 19h à 21h et le samedi 14 mai 2022 dès 10h30. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 13h en la chapelle du complexe.Selon ses volontés, des dons à la Société Canadienne de la Sclérose en plaques seraient grandement appréciés.