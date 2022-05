ARCHAMBAULT, Nicole

née Paquette



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de Nicole Archambault, (née Paquette) suite à une longue maladie.Elle laisse dans le deuil son mari Origène (Johnny) Archambault, ses deux fils, Yannick (Ruth) et Danick (Audrey), ses petites-filles Virginie et Magalie ainsi que ses soeurs Gisèle Cuillerier (André), Francine Vézina (Pierre) et feu Claire Roy (Michel).La famille recevra vos condoléances le dimanche 15 mai de 11 h à 13 h auBELVÉDÈRE22025 AUTOROUTE TRANSCANADIENNESENNEVILLE, 514-457-4440 (sortie 40)Une célébration de la vie de Nicole suivra à 13 h au complexe funéraire. La famille procédera à l'inhumation des cendres dans l'intimité le lundi 16 mai 2022.Veuillez visiter le :/site/NicoleArchambaultneePaquette.html