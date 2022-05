POITRAS, Frère Yvon, FIC

Frère Yvon-Maurice



Frère Yvon Poitras est décédé à l'hôpital Santa-Cabrini de Montréal le 21 avril 2022. Il était âgé de 90 ans, dont 73 années en tant que Frère de l'Instruction chrétienne.Né à Roxton-Falls le 6 mars 1932, il fait sa formation à La Prairie. Il enseigne tout d'abord dans différentes écoles FIC de Montréal : St-Stanislas, St-Pierre-Claver, St-François-Xavier, et la fameuse ÉSSS. Il complète un doctorat à l'Université catholique de Louvain, en Belgique, qui lui permet d'être ensuite un enseignant de philosophie apprécié au Collège Marie-Victorin pendant 25 ans. Écrivain talentueux, il publie des centaines d'articles et de nombreux volumes - seul ou en collaboration - qui parlent d'évangile, d'espérance, de vie, d'engagement social et de justice. Engagé auprès des plus démunis, en particulier les jeunes handicapés, longtemps animateur de sa fraternité de la rue Brébeuf, il est également l'âme de la revue Appoint, qu'il dirige pendant plus de 50 ans : son dernier éditorial paraît quelques jours à peine avant son décès.Yvon laisse dans le deuil ses confrères de toujours, Michel, Réal et Pierre, sa communauté et sa famille, ainsi que de nombreux et fidèles amis et collaborateurs.La célébration des funérailles, en présence des cendres, aura lieu le samedi 14 mai à 14h à la chapelle de la Maison mère des Frères à La Prairie - accueil des participants à 13h - suivie de l'inhumation au cimetière de la communauté.