LALANCETTE, Jean



À Montréal, le 24 avril 2022, à l'âge de 91 ans, est décédé M. Jean Lalancette, époux de feu Marthe D'Amours.Il laisse dans le deuil ses enfants, Elaine et Caroline (Normand), ses petits-enfants adorés, Gabriel, Laurianne et Alexis, ses soeurs et ses frères, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 21 mai 2022 de 14h à 17h au complexeLes funérailles seront célébrées le samedi 21 mai 2022 à 17h en chapelle du Complexe Longueuil.