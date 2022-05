CHARRON LAVOIE, Pauline



C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de Mme Pauline Charron Lavoie, survenu le 1er mai 2022 à l'âge de 95 ans. Elle était l'épouse de feu M. Charles-Henri Lavoie.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Ronald (Diane Dubuc), Normand (France Bisaillon), Claude et Chantale (Sylvain Désy), ses sept petits-fils, Maxime, Frédéric, Vincent, Julien, Olivier, Charles et Philippe, ses quatre arrière-petits-enfants, Wilhem, Lennox, Noam et Léonie, son frère Gilles et sa soeur Micheline, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces et autres parents et amis.Elle sera exposée le samedi 14 mai de 9h30 à 12h30 à :505 BOULEVARD CURÉ-POIRIER OUESTLONGUEUIL, QC, J4J 2H5Une cérémonie aura lieu ce même jour à 12h30 en la chapelle du salon.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Institut de cardiologie de Montréal.