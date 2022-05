ROCHON, Paul-Émile



À Montréal, le 5 mai 2022, à l'âge de 88 ans, est décédé Paul-Émile Rochon, époux de feu Annette Cloutier et précédé de leur fils Paul.Il laisse dans le deuil son petit-fils Jérémy, ses soeurs Lucille, Claudette et Mariette et sa compagne Annette Morneau.Exposé au :MONTRÉAL 514-353-9199www.salonfunerairelfc.commardi le 10 mai à 11 heures suivi de la liturgie de la Parole, sur place à 14h00.