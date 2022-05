BISSONNETTE (née Gagnon)

Rachel



À Montréal, le 22 avril 2022, à l'âge de 84 ans, est décédée Mme Rachel Gagnon épouse de feu M. Ronald Bissonnette.Elle laisse dans le deuil ses deux fils Marc (Dianne LeBlanc) et Eric (Jody Jodoin), ses petits-enfants Simon (Emily Bissonnette) et Zoé (Marc-André Cormier)et son arrière-petite-fille Ella Bissonnette. Elle laisse également sa soeur Fleurette (feu Émile Rivard), ses deux frères Réal (Pauline Gagnon) et Robert (feu Claudette Gagnon), ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele samedi 14 mai de 13h à 17h. Une cérémonie aura lieu à 16h30 au même endroit.