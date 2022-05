McNAMARA, John



À Montréal, le mercredi 4 mai 2022 est décédé, à l'âge de 91 ans, John McNamara, époux de feu Mme Doris Roy McNamara.Il laisse dans le deuil sa conjointe Carole Davis Lemay, ses enfants Kathleen (Francis Brunelle) et Patrick (Natalie Morin), ses petits-enfants Chloé (Manfred), Daphné (Joël), Karl (Daniela) et Kelly-Ann, sa soeur Hélène, ses neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele vendredi 3 juin 2022 de 16h à 19h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 19h directement au complexe funéraire.