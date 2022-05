MILLETTE, André



À Saint-Eustache, le 24 avril 2022, à l'âge de 92 ans est décédé M. André Millette, époux de feu Lise Langevin.Il laisse dans le deuil ses fils, Denis (Sonia) et François (Josée-Michèle), ainsi que ses 4 petits-enfants, Charles, Simon, William et Charlotte, frères, soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces et autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 14 mai de 14h à 18h au complexe funéraire :SAINTE-THÉRÈSE 450-473-5934Une liturgie sera célébrée ce même ce même samedi à 18h en la chapelle du complexe.