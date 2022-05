POIRIER, Rolland



Le 9 avril, est décédé Rolland Poirier à l'âge de 81 ans, époux de Marie-Andrée Séguin-Poirier.Il laisse dans le deuil son épouse, ses enfants: Dominique (Karim) et Sophie (Jocelyn); ses petits-enfants: Suzie (Jason), Maude (Éric) et Alexis; ses 6 arrière-petits-enfants, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le dimanche 15 mai 2022 de 14h à 17h. Un hommage en musique et en paroles aura lieu à 15h et sera suivi d'un service commémoratif à 16h30.Des dons à la Fondation québécoise du cancer peuvent être faits.