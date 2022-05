LAMOUREUX (née Lépine)

Cécile



À Laval, le 30 avril 2022, à l'âge de 71 ans, est décédée Mme Cécile Lamoureux, épouse M. Réjean Lamoureux.Outre son époux, elle laisse dans le deuil : son fils Luc et sa femme Julie, sa fille Lynda et son mari Frédéric, ses petits-enfants Léane, Jérémy, Loïk, Ludovic et Louka ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 15 mai 2022 de 13h à 17h au complexe funéraire