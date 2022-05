DION, Marius

À la Maison Basile-Moreau, à Montréal, le 5 mai 2022, est décédé le frère Marius Dion, dominicain. Il était âgé de 87 ans. Il était le fils de feu Alfred Dion et de feu Antoinette Boucher.Il laisse dans le deuil sa communauté religieuse, sa soeur Monique (feu Claude Boyer) ainsi que des neveux et nièces.Né à Saint-Jean-sur-Richelieu, il est entré dans la province canadienne des Dominicains en 1955. Il a fait profession religieuse le 4 août 1956. Il a été ordonné prêtre en 1961. Après un doctorat en théologie, il a été professeur à l'Université nationale du Rwanda à Butare. Par la suite, il a exercé son ministère à Kigali au Rwanda où il a collaboré à l'implantation de l'Ordre. Il a rempli de nombreuses fonctions dans sa communauté : supérieur, prieur, vicaire provincial, membre du conseil vicarial, responsable des vocations, maître des novices, trésorier. Il a oeuvré tout particulièrement auprès des jeunes dans l'enseignement et en s'impliquant dans l'organisme " Enfants de la rue ". En 1994, il a vécu le drame du génocide au Rwanda. Son action lui a valu la reconnaissance Umurinzi w'igihango (Gardiens du pacte de l'unité nationale). Il est revenu au Canada en 2017 pour raison de santé.Il laisse le souvenir d'un frère totalement donné et heureux dans son service dans son pays d'adoption.Il sera exposé au Couvent Saint-Albert-le-Grand le lundi 9 mai de 14 h 30 à 20 h 30. Une veillée de prières est prévue à 19 h 30. Les funérailles seront célébrées en l'église conventuelle Saint-Albert-le-Grand mardi le 10 mai à 14 h00. L'inhumation aura lieu au cimetière de la paroisse Notre-Dame-du-Rosaire à Saint-Hyacinthe mercredi le 11 mai à 10h30.Nous tenons à exprimer notre reconnaissance à la Maison Basile-Moreau, aux clercs de Sainte-Croix et à tout le personnel, pour les soins attentionnés dont ils ont entouré notre frère Marius.