Gaboury, Roland et Georgette (née Lebrun)

Gaboury, Roland

1929 - 2022



Au CHSLD Avellin-Dalcourt de Louiseville, le 1er janvier 2022, est décédé à l'âge de 92 ans et 2 mois, M. Roland Gaboury, époux de feu Mme Georgette Lebrun, demeurant à Louiseville. Il était le fils de feu M. Adrien Gaboury et de feu Mme Rose-Alma Bellemare.



Gaboury (née Lebrun), Georgette

1924 - 2022



À l'hôpital de Trois-Rivières, le 10 janvier 2022, est décédée à l'âge de 97 ans et 8 mois, Mme Georgette Lebrun Gaboury, épouse de feu M. Roland Gaboury, demeurant à Louiseville. Elle était la fille de feu M. Alphonse Lebrun et de feu Mme Marie-Anne Guinard.



Ils laissent dans le deuil leurs filles Caroline et Ginette (Jean-Luc Leclercq); leurs petits-enfants Frédéric (Émilie), Laurie-Anne, Alexandrine (Guillaume), Allyson et Mélissa; les soeurs et frères de Roland: Madeleine Gaboury (feu Jean-Paul Malboeuf), Marie-Paule Gaboury (Réjean Paquin), Jeannette Gaboury (Jacques Dauphinais), Ferdinand Gaboury (Liette Giguère), Marie-Claire Gaboury (Jean-Pierre Berthiaume), Fernande Gaboury (feu Égide Grenier), Jean-Claude Gaboury (Louise Lachapelle), feu René-Paul Gaboury (Thérèse Lemyre), feu Léonard Gaboury (Simone Dauphinais), feu Marcel Gaboury (feu Rita Marchand), feu Rose-Anna Gaboury (feu Marcel Rochette), feu Thérèse Gaboury (Marcel Bourassa) et feu Mariette Gaboury; les frères et soeurs de Georgette: Mariette Lebrun (feu Léopold Lafrenière), feu Aimé Lebrun (feu Cécile Gélinas), feu Rolland Lebrun (feu Thérèse St-Cyr), feu Thérèse Lebrun (feu Léo Salvail; feu Lucien Pichette), feu Olivette Lebrun (feu Amédée Picard), feu Gertrude Lebrun, feu Ursule Lebrun, feu Jean-Marie Lebrun (feu Lucille St-Antoine), feu Estelle Lebrun (feu Rolland Lafrenière) et feu Marcel Lebrun (feu Eva Désiel); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.



La famille accueillera parents et ami(e)s à la



MAISON FUNÉRAIRE RÉGIONALE RICHARD

140, RUE ST-AIMÉ, LOUISEVILLE



le samedi 14 mai 2022, jour de la cérémonie, à partir de 13h. La liturgie de la Parole aura lieu le jour même à 15h, en la chapelle de la maison funéraire. L'inhumation suivra au cimetière paroissial. Un goûter sera servi pour les frères, soeurs, beaux-frères, belles-soeurs des défunts.



