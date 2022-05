LARIVIÈRE, Serge



Le 25 avril 2022, à l'âge de 85 ans est décédé M. Serge Larivière.Il laisse dans le deuil ses soeurs, Danielle (Omer) et Francine, son frère Mario (Danielle), plusieurs neveux et nièces et leurs enfants ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 15 mai de 14h à 17h à7679 BOULEVARD TASCHEREAUBROSSARD, QCUn dernier hommage lui sera rendu ce même jour à 17h au salon.