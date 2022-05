DUBOIS, Amédée



À Châteauguay, le 29 avril 2022, à l'âge de 94 ans, est décédé M. Amédée Dubois, époux de feu Mme Gilberte Hénault, résidant à Châteauguay.Il laisse dans le deuil ses enfants Daniel (Carole), Lyse (Pierre), Sylvie (Gilles) et Pierre (Rosemary), ses petits-enfants Jean-François, Catherine, Geneviève, Caroline, Amélie, Alexandre, Patrick et Sarah, ses cinq arrière-petits-enfants, sa compagne Cécile ainsi que parents et amis.Les funérailles ont lieu en privé. Inhumation au cimetière de Saint-Clément de Beauharnois.Des dons à la Fondation québécoise du cancer, seraient appréciés.(450) 373-3636 www.jalarin.com