LAGACÉ, Claude



Claude est décédé chez lui dans sa bien-aimée Georgeville, entouré d'amis et de son partenaire dévoué depuis 37 ans, Paul Bannerman.Avant son départ, facilité par l'Aide Médicale à Mourir, le couple a pu passer du temps dans son beau jardin, l'une de ses créations les plus chères.Il laisse dans le deuil, outre son partenaire Paul, sa soeur Jeannine (Mike), ses frères Richard (Marie), Robert (Carole) et Louis (Carole) et de nombreux amis de cette douce âme.Au lieu de fleurs, des dons à l'unité de soins palliatifs Bannerman de l'Hôpital Memphrémagog, une autre bénéficiaire de son talent artistique, seraient les bienvenus.Une célébration de la vie de Claude aura lieu à une date ultérieure.