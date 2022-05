LACHAPELLE BROSSARD

Thérèse



À Montréal, le 19 janvier 2022, à l'âge de 94 ans, est décédée Mme Thérèse Lachapelle, épouse de feu de M. Robert Brossard.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Louise (Guy Couture) et Jocelyne, ses petits-enfants Sophie, Guillaume, Véronique (Christian Lauzier), Marie-Christine (Mathieu Paquette Lambert), Benjamin, Nicolas, Catherine (Éric Lépine) et ses arrière-petits-enfants, Thomas, Cédric, Gabrielle, Annabelle et Aleksia.Elle était la soeur de Gérard, Jeanne-D'Arc, Bernard, Raphaël et Gabriel, tous décédés. Elle laisse également dans le deuil ses soeurs Cécile, Marguerite, Françoise et Monique.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au salon Les Tilleuls du:4525 CHEMIN DE LA CÔTE-DES-NEIGESMONTRÉAL, QC H3V 1V7le samedi 14 mai, de 9h à 11h. Une cérémonie religieuse y sera célébrée suivie d'un buffet. L'inhumation au Cimetière Côte-des-Neiges ce même jour à 14h30.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à l'oeuvre de votre choix.