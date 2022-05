HURTUBISE, Jean-Charles



Le lundi 30 avril 2022, à l'Île Perrot, est décédé soudainement Jean-Charles Hurtubise, à l'âge de 75 ans.Il laisse dans le deuil sa tendre épouse Joanne Garand, son fils unique Eric Olivier, sa soeur Lise, ses neveux et nièces Michel (Roussil), Sylvie, Johanne, Michel (Craig), Jean-Pierre, Reynald, Robert, Rene et Martin, sa belle-mère Denise, ses beaux-frères Pierre (Rosemarie) et James ainsi que leurs enfants Zachary, Caroline, Alexander, Steven, Sebastien et Christopher.Tous se souviendront de sa gentillesse, sa générosité ainsi que de sa fiabilité et son dévouement à sa famille, ses amies, ses voisins et ses collègues de travail. Ses gestes et ses valeurs continueront de guider ceux qu'il aimait et resteront à tout jamais gravés dans leur mémoire.La famille recevra les condoléances à lale dimanche 8 mai 2022 de 13h à 15h30.L'inhumation aura lieu au cimetière de St-Jérôme à une date ultérieure.En lieu de fleurs, des dons à la Fondation canadienne des maladies du coeur et de l'AVC seraient grandement appréciés.