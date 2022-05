THIFAULT, Jeannine, s.n.j.m.



À la Maison Jésus-Marie le 5 mai 2022 à l'âge de 99 ans est décédée Soeur Jeannine Thifault, en religion Soeur Marie Léonce, née à Saint Lin des Laurentides, elle était la fille de Raoul Thifault et de Maria Clément.Outre sa famille religieuse elle laisse dans le deuil ses soeurs Yolande et son conjoint Michel Picard, Clémence, ses frères Michel et sa conjointe Denise Paquette, Normand, des neveux et nièces, arrière-neveux et arrière-nièces ainsi que toutes les personnes qui l'on connue comme professeur, directrice ou animatrice de groupe.S. Jeannine Thifault sera exposée mercredi le 11 mai 2022 à 12h à la :86 RUE ST-CHARLES ESTLONGUEUIL QC J4H 1A9Une Eucharistie sera célébrée à sa mémoire au même endroit le même jour à 14h.Afin de suivre les directives de la Santé Publique, le port du masque le lavage des mains et la distanciation sont recommandés.