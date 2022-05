GAGNON, Claire



À Montréal-Nord, le samedi 16 avril 2022 est décédée, à l'âge de 89 ans, Claire Gagnon.Elle laisse dans le deuil ses enfants Ginette et Denis (Louise), ses petits-enfants Sébastien (Natasha), Nicolas (Vanessa), Francis et Valérie, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele vendredi 27 mai 2022 de 13h à 14h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 14h en la chapelle du complexe.La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Champlain Marie Victorin pour leur dévouement et pour le respect qu'il manifeste aux résidents et résidentes de l'endroit.Des dons en sa mémoire à la Société Alzheimer seraient appréciés afin d'aider à la recherche contre cette maladie.