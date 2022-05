FAUCHER (Allard), Carmen



À St-Jérôme, le 29 avril 2022, est décédée à l'âge de 91 ans, Mme Carmen Allard.Maintenant auprès de son époux M. André Faucher, elle laisse dans le deuil ses enfants Paul-Serge (Denis Dubé), France (Bernard Gagnon), Michel (Sophie Ayotte), Claude (Noëlla Mitron), Danielle (Léon Pelletier), Johanne (Luc Laporte) et Diane (Gaston Rioux).Elle quitte également ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants et ses arrière-arrière-petits-enfants.Elle était la soeur de Jacqueline et André (Thérèse Lapointe) et laisse également les autres membres des familles Allard et Faucher ainsi que de nombreux amis(es).La famille recevra vos condoléances le vendredi 27 mai à compter de 13h à laLa liturgie de la Parole y sera célébrée ce même jour à 15h.