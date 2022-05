ALLARD, Rollande

(née MÉNARD)



C'est avec profonde tristesse que nous annonçons le décès de Mme Rollande Ménard Allard, le 16 avril 2022, à l'âge de 99 ans, à Châteauguay.Elle laisse dans le deuil ses filles: Christiane, Francine (Margel Proulx), Suzanne (Pierre Cloutier) et Nicole (Tyke Strauch), ses cinq petits-enfants: Auran, Jérémi, Khristopher, Julie et Pascale, ainsi que leur famille respective. Elle rejoint son fils, Yves et son époux, Gilles.Les funérailles auront lieu samedi le 14 mai 2022 à 10h30 en l'église St-Joachim (1, boul. D'Youville, Châteauguay). La famille y sera à compter de 9h30 pour recevoir les condoléances.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Centre d'hébergement de Châteauguay par le biais de la Fondation de l'hôpital Anna-Laberge.96, BOUL. ST-JEAN-BAPTISTECHÂTEAUGUAY, 450 699-9919www.alexandrenicole.com