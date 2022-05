ETHIER, Fernand



Ancien commerçant de Sainte-Anne-des-Plaines, le 29 avril 2022, à l'âge de 86 ans, est décédé M. Fernand Ethier, époux de Mme Marthe-Marie Charron.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Michel (Claire), Johanne (Laurent), Chantal (Steven), ses petits-enfants Émilie (Guillaume), Léandre (André), Andrew (Kassandra) et Tommy Lee (Arianne), ses huit arrière-petits-enfants, ainsi que plusieurs autres parents et amis.Selon ses volontés il fut incinéré. La famille accueillera parents et amis le samedi 14 mai de 13:00 à 17:00 et de 19:00 à 21:00 à la :SAINTE-ANNE-DES-PLAINES, J5N 3L6maisonfunerairegroulx.comUne liturgie sera célébrée le jour même à 20:00 au salon.Compensez l'envoi de fleurs par un don à la Société Alzheimer.