ROUSSEL, Gilbert



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de M. Gilbert Roussel, survenu paisiblement et entouré des siens, le 9 février 2022 à l'âge de 78 ans.Il laisse dans le deuil son ami André, sa fille Marie-Claude (Martin), ses petits-enfants Frédérike (William) et François (Shany) ainsi que ses frères et soeurs, parents et amis.Selon ses volontés, un rassemblement amical aura lieu le 14 mai 2022 de 13h à 16h au 1161 chemin du Clocher, Saint-Jean-sur-Richelieu J2Y 1A1.La famille vous accueillera afin de se remémorer les beaux souvenirs laissés par Gilbert (pepère).