SBEGHEN, Rita



À St-Bruno, le mardi 26 avril 2022 est décédée, à l'âge de 81 ans, Rita Sbeghen, épouse de Jacques Masson.Outre son époux elle laisse dans le deuil ses enfants Stéphane (Isabelle), Sylvain (France) et Mario (Melissa), ses petits-enfants Magalie, Anthony, Rafael, Philippe, Lea et Émile, sa soeur Antoinette (Albert), son frère Vincent (Nicole) ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele dimanche 15 mai 2022 des 13h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 16h en la chapelle du complexe.