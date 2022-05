PERRIER, Gilles



Paisiblement à la Résidence de soins palliatifs Teresa Dellar, le 25 avril 2022, est décédé à l'âge de 92 ans, Gilles Perrier, époux de feu Louise-Hélène Brunet.Il laisse dans le deuil ses deux filles Johanne (Daniel) et Lyne (Aldo), ses petits-fils Julien (Marie-Claire) et Vincent; ses soeurs Ghislaine (feu Gaétan Bray) et Brigitte (Robert Côté) ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances à l'église Saint-Joachim, 2 rue Ste-Anne à Pointe-Claire, le vendredi 13 mai à compter de 12h, suivi du service religieux à 13h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Résidence Teresa Dellar.