PLASSE, Pierrette

née Le Cavalier



C'est avec une incommensurable tristesse que nous annonçons le décès de Pierrette Plasse, née Le Cavalier, épouse de Robert Plasse Sr., à Joliette, le 10 décembre 2021. Elle était la fille de feu François G. Le Cavalier et feu Ada H. Bray.Elle laisse dans le deuil ses enfants Robert Jr (Rachel Dion), Daniel (Nicole Simoneau), Diane, feu Normand (Chantal Marcil), Anne Marie (Denis Parent), ses 14 petits-enfants et 28 arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs Jane Parenteau, feu Jacqueline, feu Raymond, feu Ronald et feu Charles, nombreux beaux-frères et belles-soeurs Plasse, neveux, nièces, autres parents et amis.Un service funéraire aura lieu, en présence des cendres, le samedi 14 mai à 15h à l'église Saint-Damien, (6925 rue Principale, Saint-Damien-de-Brandon, J0K 2E0). La famille vous y accueillera dès 14h.Vous pouvez faire parvenir vos dons si vous le souhaitez, à la Fondation canadienne des tumeurs cérébrales.https://www.braintumour.ca/fr/facons-de-donner/faire-un-don/