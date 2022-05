SAVARD (née Plamondon) Alice



C'est avec regrets que nous annonçons le décès de Mme Alice Savard (née Plamondon), le 29 avril 2022 à l'âge de 97 ans, épouse de feu Gérard Savard.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Allan, Gary, feu Dennis (Nurin), Lois (Robbie) et Frances (Guy), ses petits-enfants : Ronnie (Heli), Jennifer (Todd), Amanda (Stephane), Timothy (Nathalie), Olivier (Frédérique), Nicholas, Paulette, Morgan et Stephanie, ses arrière-petits-enfants : Jacob, Ryan et Laurent, ainsi que plusieurs parents et ami(e)s.La famille recevra les condoléances, dimanche le 15 mai 2022 à compter de 13h, suivi d'un service commémoratif à 15h à la :COLLINS CLARKE MacGILLIVRAY WHITE307 RIVERSIDESAINT-LAMBERT, QC J4P1A7Au lieu de fleurs, des dons en sa mémoire peuvent être faits à la Société canadienne du cancer.