Accessoires de cuisine: des fleurs pour maman

Une table dressée comme un champ de fleurs, n’est-ce pas un décor inspirant pour dire « Je t’aime » à sa maman et saluer avec elle le retour du printemps ?

Spatule champêtre

Photo courtoisie, Simons

Concoctez en compagnie de votre mère les petites douceurs qu’elle préfère, à l’aide de cette spatule rose en silicone et en bois décorée de fleurs champêtres. Une séance de pâtisserie haute en couleur vous attend ! Et pourquoi ne pas la lui offrir en cadeau ?

► simons.ca > 9,50 $

Cocotte fleurie

Photo courtoisie, Le Creuset

Déposez au centre de la table cette cocotte Le Creuset (2 l) en forme de fleur, remplie d’un petit braisé ou d’un pot-en-pot, puis partagez un délicieux moment gourmand avec votre maman. Cet accessoire résistant et durable en fonte émaillée, convenant autant à la cuisson au four qu’à la cuisinière, est disponible en trois couleurs alléchantes : artichaut, coquille rose et meringue.

► lecreuset.ca > 300 $

Rose comestible

Photo courtoisie, Ares Cuisine

Surprenez maman, la reine des pâtisseries, avec un gâteau maison en forme de rose préparé dans ce moule Bundt Nordic Ware (10 tasses) en fonte d’aluminium. Pour la faire craquer encore plus, décorez-le selon ses goûts. Le plus agréable dans tout ça, c’est que cette fleur pourra être partagée !

► arescuisine.com > 61,99 $

Un bouquet sur la table

Photo courtoisie, Linen Chest

Créez une table printanière où les couleurs et les fleurs enchanteront la vaisselle, avec cet ensemble (16 pièces) nommé Wildwood Coupe, de Maxwell & Williams. Les fleurs forestières pastel au design élégant rayonnent sur la porcelaine blanche immaculée.

► linenchest.com > 229,99 $