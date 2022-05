Accoucher devant la lentille d’une pro

À l’intérieur de Montréal, le journaliste Louis-Philippe Messier se déplace surtout à la course, son bureau dans son sac à dos, à l’affût de sujets et de gens fascinants. Il parle à tout le monde et s’intéresse à tous les milieux dans cette chronique urbaine.

Une photographe montréalaise a développé un créneau surprenant qui illustre la maternité dans ce qu’elle a de plus viscéral : l’acte d’accoucher.

« Accoucher, c’est très photogénique, c’est cru, c’est puissant ! » s’enthousiasme Myriam Lafrenière en me montrant ses plus récentes photographies d’une naissance survenue dimanche soir dernier.

Hormis les placentas dont la vue ne m’inspire aucun bonheur, je suis bien obligé de reconnaître la photogénie bouleversante de ces femmes absorbées par l’acte de donner naissance.

« C’est une circonstance où l’authenticité est totale et où l’on ne peut bien sûr pas commencer à donner des consignes sur la manière de poser : c’est intense et vrai, pas juste pour la mère, mais aussi pour le conjoint. »

Photo courtoisie, myriamlafreniere.com

Commun et extraordinaire

Sur les photos de Mme Lafrenière, il y a des bébés fripés flambant neufs, des visages contractés par la douleur ou par la joie (ou les deux), des conjoints tout aussi émus, des enfants également, car ceux-ci peuvent être présents aux accouchements de leur mère dans certaines maisons de naissance.

Par le passé, Mme Lafrenière a pu photographier à l’hôpital, mais depuis la COVID... bonne chance !

J’ai moi-même assisté, bouche bée, à la naissance de mon fils, et les scènes croquées par Mme Lafrenière en ravivent la mémoire comme celle de quiconque a vu ou, mieux, vécu, cette expérience aussi commune qu’extraordinaire.

Un bon nombre de femmes répugneraient à ce qu’un appareil photo soit braqué sur elles dans un tel moment, dans une telle tenue et dans une telle position.

« Il y en a que l’idée surprend et choque : il y a déjà une femme qui m’a dit que jamais, même pour un million de dollars, elle n’inviterait un photographe à son accouchement. »

Moment significatif

En revanche, il y en a qui veulent des images professionnelles de la venue au monde de leur enfant afin, notamment, de pouvoir en partager le souvenir plus tard avec le bébé devenu grand. « On prend des photos de mariage parce que c’est un moment significatif. Eh bien, les accouchements aussi, c’est significatif. »

Une séance photo de naissance n’est pas donnée.

« Ça tourne autour de 2000 $ parce que ça implique que je me garde disponible sur appel en tout temps parfois pendant plusieurs jours en attendant le moment », dit Mme Lafrenière.

Photo courtoisie, myriamlafreniere.com

Intime

Pendant son office, la photographe demeure la plus discrète possible, mais elle fait bien comprendre à sa famille cliente que, pour avoir de bonnes images, il faut de la lumière... même si souvent les sages-femmes aiment la baisser lorsque la sortie du nourrisson est imminente.

« J’ai pris l’habitude d’augmenter très graduellement l’éclairage de manière à ce que les gens ne s’en rendent pas vraiment compte. »

Des fois, la photographe passe 18 heures sur place... puis ça se termine par une césarienne d’urgence, sans photo possible.

Une fois, les parents l’ont avisée trop tard, et elle est arrivée lorsque l’enfant était déjà né.

Mme Lafrenière a elle-même eu deux enfants et elle garde un souvenir émerveillé du moment où elle les a mis au monde :

« J’accoucherais tous les jours de ma vie si c’était possible », blague-t-elle.