Activités culturelles: quoi faire ce week-end

Voici quelques suggestions d’activités culturelles à faire ce week-end.

À plein temps

Une des plus belles surprises de ce début d’année au cinéma, ce drame social réalisé par Éric Gravel – un cinéaste québécois installé en France depuis une vingtaine d’années – fonctionne à merveille grâce notamment à son rythme haletant et au jeu époustouflant de son actrice principale, Laure Calamy (Appelez mon agent). Construit comme un thriller d’action, À plein temps nous plonge dans le quotidien chaotique et effréné d’une mère monoparentale qui peine à joindre les deux bouts. À voir !

► Où : à l’affiche dans plusieurs cinémas

— Maxime Demers

Lamentable, de Sam Cyr

On connaît déjà l’humour (délicieusement décalé) de Sam Cyr. Mais c’est sa sensibilité qu’on découvre aujourd’hui avec grand plaisir grâce à son premier roman, Lamentable. L’humoriste déride, surprend et émeut à parts égales au fil des pages de cette autofiction, abordant sa vingtaine marquée par un trouble alimentaire, son homosexualité refoulée et une estime de soi défaillante avec beaucoup de bienveillance et une sincérité désarmante.

Bref, un premier effort qui est franchement tout sauf... lamentable.

— Bruno Lapointe

Le retour d’Avril Lavigne

Avril Lavigne a-t-elle encore le même pouvoir d’attraction qu’au début du millénaire, quand la princesse canadienne de la pop-punk faisait tourner les têtes en chantant Complicated et Sk8er Boi ? On pourra le vérifier en fin de semaine. Après Québec, vendredi, ce sera au tour de la Place Bell de Laval de recevoir celle qui effectue son grand retour sur scène, après dix ans d’absence, au moment où le style musical qui a fait sa renommée connaît un regain de vie. En février dernier, Avril Lavigne a lancé Love Sux, son septième album en carrière.

► Où : ce soir, Place Bell, Laval

— Cédric Bélanger