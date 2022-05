MARSOLAIS, Philippe



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Philippe Marsolais, survenu le 19 avril 2022, à l'âge de 93 ans. Il était l'époux de feu madame Jeannine Courtemanche.Il laisse dans le deuil ses enfants Diane (Laurent), Gisèle, Gaëtane, Jean-François (Natalie) et Jean-Pierre (Claire), ses douze petits-enfants, ses quatorze arrière-petits-enfants, ses belles-soeurs Thérèse Chénard, Laurence, Rachel, Béatrice Marsolais, son beau-frère Maurice Paquin, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.Les funérailles auront lieu le samedi 14 mai 2022, 11h, en la cocathédrale St-Antoine-de-Padoue à Longueuil.L'inhumation aura lieu le lundi 16 mai 2022 à 11h au cimetière Saint-Michel de Sherbrooke.