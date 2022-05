MALLETTE, Madeleine



Ce 21 avril 2022, à l'âge de 94 ans est décédée à Blainville, anciennement de Bois-des-Filion, madame Madeleine Mallette, épouse de feu Rolland Lalonde.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Danielle, Jean-François (Renée) et Gilles dit Jeannot (Dany), ses petits-enfants: Marc-Olivier, Maxime, Patrick et Félix, ses neveux, nièces et autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 14 mai 2022 de 9h à 11h30 au418 BOUL. LABELLEROSEMÈREwww.salonsfunerairesguay.comUne cérémonie suivra à 11h30 au même endroit.La famille souhaite remercier particulièrement le personnel du Roseau pour les bons soins prodigués.Plutôt que l'envoi de fleurs, votre sympathie peut se traduire par un don à la Fondation québecoise du cancer.