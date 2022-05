RICARD, Jean



À Brossard, le 5 avril, à l'âge de 84 ans est décédé Jean Ricard, époux de Huguette Grosleau.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Serge (Josée) et Yves (Maria-José), ses petits-enfants Félix (Constance), Jade et Zachary (Florence), ses soeurs Hélène (Pierre), Claire (Jean-Pierre) et Marie-Paule (Jean-Marc), sa belle-soeur Lise, son beau-frère André (Gilberte), ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.Vos condoléances peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer.La famille vous accueillera le samedi 21 mai 2022 de 13h à 15h à :7679 BOUL. TASCHEREAUBROSSARD, QC, J4Y 2A1, 450 463-1900