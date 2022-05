ROBITAILLE, Margaret

(née Quart)



De Saint-Rémi, le 13 avril 2022, à l'âge de 82 ans, est décédée Mme Margaret Quart, épouse de M. Pierre Robitaille.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Pierre (Papoose) Lisa, Steve, Mark, Kathleen (Bertrand), ses petits-enfants Sébastien (Sammy-Jo), Mélanie (Mathieu), Gabriel (Catherine), Simon (Camille), Caleb (Megan), Isaac (Daisy), ses arrière-petits-enfants, ses 2 soeurs Percylla (Mario), Frances (Danny), ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances en l'église de Saint-Rémi le samedi 21 mai 2022 dès 14h suivies des funérailles à 15h.