RÉGNIER, Rolland



À Saint-Jean-sur-Richelieu, le 14 avril 2022, à l'âge de, est décédé paisiblement M. Rolland Régnier, époux de feu Marie-Antoinette Derome.Il laisse dans le deuil ses enfants Marguerite (Alain), Louise (Luc), Lucille, Germaine (Jean-Pierre), Thérèse (Serge), Pierrette (Christian) et André (Charles), ses petits-enfants Mario, Isabelle, feu Richard Laguë, Marie-Andrée et Dominique Roy, Claude et Marc Proulx et leur conjoint(e), ses arrière-petits-enfants et arrière-arrière-petits-enfants ainsi que plusieurs neveux, nièces et amis.La famille vous accueillera le dimanche 15 mai 2022 de 13h à 16h au complexe funéraireST-JEAN-SUR-RICHELIEU, J2W 1E2450-359-0990 lesieuretfrere.comUne cérémonie aura lieu le même jour à 16h, en la chapelle du complexe funéraire. L'inhumation des cendres se fera en toute intimité à une date ultérieure à Saint-Jacques-le-Mineur où il reposera aux côtés de son épouse.La famille tient à remercier le personnel de la Résidence Monseigneur Forget et du Centre Champagnat pour les excellents soins prodigués.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à un organisme de votre choix.Nous vous invitons à transmettre vos messages de sympathie à partir de l'avis de décès sur